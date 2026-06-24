Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää sanoo, että arkipyhien siirtoa viikonlopulle voisi harkita. Muut suuret puolueet ovat melko penseitä ajatukselle.
Suomen Yrittäjät julkisti alkuviikolla listan, jolla järjestö tavoittelee Suomeen ripeämpää talouskasvua.
Yksi järjestön ehdotuksista kuului seuraavasti:
– Lisätään vuosittaista työaikaa julkisella ja yksityisellä sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi säätämällä arkipyhiä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun sekä lyhentämällä julkisen sektorin ylipitkiä vuosilomia, Suomen Yrittäjät ehdottivat.
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Joidenkin arkipyhien siirto ei vaikuta saavan suurta kannatusta suurten puolueiden keskuudessa. SuomiAreenassa ainoastaan Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää suhtautui arkipyhien siirtoon varovaisen myönteisesti.
– Pitäisi tutustua tarkemmin vielä tähän esitykseen, mutta joidenkin arkipyhien siirrolla viikonloppuun olisi huomattava hyöty pienyrittäjille, joilla on palkkalistoilla työntekijöitä. Se helpottaisi pienyrityksiä, Vuorenpää pohti.
Perussuomalaiset ovat reagoineet Suomen Yrittäjien esityksiin myös toisella tavalla. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä (ps.) tyrmäsi