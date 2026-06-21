Nainen on kadonnut Mynämäellä.
Poliisi pyytää kansalaisilta apua Mynämäellä Varsinais-Suomessa kadonneen naisen etsimisessä.
28-vuotias nainen on nähty viimeksi Mynämäen Vanharaveantiellä torstai-iltana, 18. kesäkuuta. Sen jälkeen hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.
Nainen on noin 165–170 senttiä pitkä ja poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan hieman pyylevä.
Hänellä ovat mahdollisesti olleet päällään shortsit, punaruskea T-paita, musta vyölaukku ja harmaat lenkkarit.
Poliisi pyytää kadonneen liikkeistä jotain tietäviä soittamaan vihjepuhelimen numeroon 0295 417259 tai lähettämään viestiä sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.
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