Peter Forsberg kertoi totuuden Venäjän miljoonista: "Voin sanoa tämän nyt"

Jääkiekkolegenda Peter Forsberg kertoi ruotsalaislehti Expressenin Hockeypuls -podcastissa totuuden Venäjän miljoonista. Forsberg sai vuonna 2009 jättimäisen tarjouksen Venäjän KHL:stä.

Urallaan NHL:n kovapalkkaisimpiin pelaajiiin kuulunut Forsberg oli palannut kaudeksi 2008-2009 takaisin kotimaahansa ja MoDon paitaan. Keväällä 2009 tuli tarjous Venäjältä.

– Sain epäselvän tarjouksen. Se oli sellainen, että minun pitäisi lähtä Venäjälle pelaamaan KHL:ään, kun olin kotona MoDon kanssa. Se oli melkoisen hyvä tarjous, josta kieltäydyin. Voin sanoa tämän nyt. Se olisi ollut 30 miljoonaa (reilut 2,7 miljoonaa euroa) loppukaudesta, Forsberg kertoi.

Forsberg ei suostunut paljastamaan, mistä seurasta oli kyse.

– En sano, mikä se oli. Se oli kuitenkin yksi suurimmista. Mutta se oli hyvin epämääräistä. Kysyttiin vain, että sopiiko tämä, Forsberg paljasti.

Kieltäytymisen taustalla oli jalkavamma, joka oli häirinnyt häntä kaudesta 2003 lähtien.

– Kieltäydyin vuotta myöhemmin myös Philadelphian tarjouksesta. Se oli 60 miljoonaa (reilut 5,4 miljoonaa euroa), josta kieltäydyin, koska minusta tuntui, ettei jalka toiminut. En ollut varma, saisinko sitä kuntoon. En jaksanut matkustellut eestaas ja pelata ja olla täysin arvoton koko ajan. Sillä ei ollut väliä, kuinka paljon sai rahaa, Forsberg totesi.

Jalkavamma pysyi aina Forsbergin lopettamiseen asti. Ura päättyi vuonna 2011, jolloin hän oli ollut monissa leikkauksissa ja yrittänyt palata monta kertaa. Forsberg tahkoi urallaan NHL:ssä 708 runkosarjaottelua tehden tehot 249+636=885. Pudotuspeleissä saldo oli väkevä 151 ottelua, 64+107=171 tehopistettä. Hän voitti kahdesti Stanley Cupin, olympiakullan sekä maailmanmestaruuden.