Luonnonvarakeskus Luke kertoo tämän kesän mustikkasadosta.
Hyviä uutisia marjastajille: mustikkasadosta ennustetaan hyvää tälle vuodelle. Luonnonvarakeskus Luken mukaan mustikan kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa.
Tämän perusteella mustikkasadosta voidaankin tällä hetkellä odottaa jonkin verran tavanomaista parempaa.
– Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että mustikkasadosta voi tulla oikeinkin kelvollinen. Monen lomalaisen toivomat helteet eivät kuitenkaan tee hyvää mustikan kypsymiselle, joten marjanpoimijat toivovat seuraaville viikoille maltillisia sateita, kertoo Luken erikoistutkija Rainer Peltola tiedotteessa.
Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen Luken satotiedote. Puolukan satonäkymät ovat sen sijaan tälle hetkellä heikommat kuin viime vuonna.
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Yli 90 prosenttia mustikkasadosta jää joka vuosi poimimatta
Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että peräti yli 90 prosenttia Suomen luonnon mustikkasadosta jää vuosittain metsiin poimimatta. Syynä on marjastajien vähäinen määrä suhteessa metsien laajuuteen.