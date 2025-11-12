MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kertoi uudessa Podmen ja MTV Urheilun yhteistyössä tehdyssä Hockey Night -podcastissa absurdista työhaastattelustaan.

Kukkonen pelasi mittavan pelaajauransa aikana 652 SM-liigaottelun lisäksi Ruotsissa, NHL:ssä ja KHL:ssä. Yksi uran oudoimmista "työhaastatteluista" osui juuri Kukkosen KHL-vuosille, kun Metallurg Magnitogorskin GM halusi jutella Kukkosen kanssa.

– Olin menossa MM-kisoihin ja agentti soittaa, että GM haluaa haastatella sinua Skypellä. Olin Hartwall Arenan parkkipaikalla. Hän puhuu venäjää, minulla on puhelimessa minun agenttini, joka tulkkaa minulle. Sitten hän sanoo, että taputa käsiä, laita kädet ristiin ja kädet puuskaan. Jos tähtäät, kumpi silmä on kiinni. Jotain tämmöisiä oli 4-5. Sitten hän sanoi vain kiitos venäjäksi ja löi sen kiinni, Kukkonen kertaa Podmen tuoreessa Hockey Night -podcastissa.

– Sen jälkeen agentti soitti "joo, meni hyvin se haastattelu". Mietin, että olen jossain piilokamerassa, Kukkonen nauraa.

Kukkonen pelasi Magnitogorskissa lopulta kahden kauden ajan.

