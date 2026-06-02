Koulujen päättäjäisjuhlinta lähti käsistä Vaasassa.
Poliisi tutkii 14-vuotiaan pahoinpitelyä Vaasassa. Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessa, että se epäilee nuorisoporukan pahoinpidelleen 14-vuotiaan koulujen päättäjäisjuhlien yhteydessä Hietasaaressa sunnuntain välisenä yönä 31. toukokuuta.
Tapahtumapaikalla oli tekohetkellä runsaasti nuoria. Poliisi pyytääkin silminnäkijöiltä havaintoja tapahtuneesta (vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501).
Pahoinpitelyn uhri loukkaantui. Esitutkinnassa pyritään selvittämään, kuinka moni henkilö on osallistunut väkivaltaan.