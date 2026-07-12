Moni suomalainen pesee pyykit väärin – joko tietoisesti tai tiedostamatta.
Teksiilipalveluyritys Lindströmin tuoreesta tutkimuksesta selviää, että suomalaiset tekevät pyykipesussa samoja virheitä vuodesta toiseen. Vaatteiden oikeaoppinen hoito kyllä tunnetaan, mutta käytännössä ohjeita ei aina kuitenkaan noudateta.
"Yksi yleisimmistä pyykinpesun virheistä"
Yli tuhannen suomalaisen vastauksista käy ilmi, että vaatteiden lajittelussa kompastellaan. Lindströmin materiaalipäällikkö Seija Forssin mukaan valtaosa suomalaisista pesee edelleen kaiken sekaisin.
– Se on yksi yleisimmistä pyykinpesun virheistä. Kun valkoiset, tummat ja värilliset vaatteet päätyvät samaan koneeseen, lopputuloksena voi olla haalistuneita värejä tai värjäytynyt lempivaate, toteaa Forss tiedotteessa.
Kyselyssä selvisi myös, että maaseudun asukas pesee pyykkinsä hieman tunnollisemmin kuin kaupunkilainen. Forss arvelee, että syynä voi olla arjen käytännöllisyys. Kaupungissa käytetään usein esimerkiksi taloyhtiön pyykkitupaa.
– Jos on saanut tunnin pyykkivuoron tai tarvitsee tietyn vaatteen puhtaaksi, kasvaa houkutus heittää kaikki samaan koneeseen.