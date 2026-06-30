Venäläinen taitoluistelulegenda Artur Dmitriev on menehtynyt.

Artur Dmitriev kuoli Moskovassa 58-vuotiaana. Venäläislegendan entinen taitoluistelupari Oksana Kazakova kertoi uutistoimisto Tassille, ettei Dmitriev ollut selvinnyt sydänleikkauksesta moskovalaisessa sairaalassa, vaan kuoli sunnuntai-iltana.

Kazakova kuvaili Dmitrieviä "upeaksi mieheksi ja ainutlaatuiseksi urheilijaksi".

Dmitrievin kuolemasta on kertonut myös Venäjän taitoluisteluliitto.

Kovaa jälkeä

Artur Dmitriev ja Oksana Kazakova loistivat Naganon olympialaisissa 1998.imago/Camera 4/ All Over Press

Dmitriev on ainoa miespuolinen pariluistelija, joka on voittanut olympiakultaa kahden eri parin kanssa. Vuonna 1992 hän onnistui tempussa Natalia Mishkutionokin kanssa ja 1998 Oksana Kazakovan kanssa.

Olympiahopeaakin 1994 saavuttanut Dmitriev voitti myös kaksi pariluistelun maailmanmestaruutta ja kolme Euroopan mestaruutta.

Dmitriev syntyi Ukrainassa mutta varttui Venäjällä siperialaiskaupunki Norilskissa. Kilpauransa jälkeen venäläinen toimi valmentajana.