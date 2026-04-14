Ulkomaisten investointien määrä kääntyi Suomessa kasvuun kolmen laskuvuoden jälkeen.

Ulkomaisten investointien määrän kasvu selviää osana Business Finlandia toimivan Invest in Finlandin seurannasta.

Suomeen sijoittui viime vuonna 527 ulkomaisen yrityksen investointiprojektia, mikä on 160 enemmän kuin toissa vuonna. Eniten investointeja tuli Ruotsista.

Mukaan laskettiin uudet Suomeen sijoittuneet ulkomaiset yritykset ja Suomessa jo toimivien ulkomaisomisteisten yritysten tekemät jatkoinvestoinnit. Investointeja tehtiin useille toimialoille, ja niitä vauhdittivat muun muassa vihreän siirtymän ja digitalisaation eteneminen, ikääntyvän väestön luoma kasvava kysyntä terveys- ja hoivapalveluille, vähittäiskauppaketjujen laajentuminen ja teollisuuden tarpeet.

Suomeen tehtyjen ulkomaisten investointien osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin yhä matalampi kuin teollistuneissa maissa keskimäärin.