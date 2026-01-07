Raiskauksesta epäilty räppäri on tuomittu aiemmin seksuaalirikoksesta.
Rap-artisti Nikke Ankaraa vastaan on nostettu syyte raiskauksesta, kertoo Ilta-Sanomat. Ankaran oikea nimi on Niiles Ilmari Hiirola.
Lehden mukaan syyte on nostettu tänään keskiviikkona 7. tammikuuta.
Lehden mukaan epäilty raiskaus on tapahtunut pari vuotta sitten Haminassa.
Räppärillä on aiempi tuomio pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Tuolloin rangaistukseksi Hiirolalle määrättiin 100 päiväsakkoa, joista jäi hänen tuloillaan maksettavaa yhteensä 2900 euroa. Rikos tapahtui kesällä 2017.
Hiirola nousi julkisuuteen Nikke Ankarana vuonna 2013 osallistumalla räpin SM-kisoihin. Sittemmin hänet on nähty myös Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2017.