NHL-seura Tampa Bay Lightning tiedottaa kapteeninsa Victor Hedmanin jäävän toistaiseksi sivuun joukkueen toiminnasta.

Seuran mukaan syyt ovat henkilökohtaisia eikä asiasta tulla tiedottamaan tämän tarkemmin.

Viime kauden alusta lähtien Tampan kapteenina toiminut ruotsalaispuolustaja on pelannut tällä kaudella vain 33 ottelua ja tehnyt niissä 17 (1+16) tehopistettä.

Kuten ottelumääräkin osoittaa, Hedmanin kausi on ollut repaleinen.

Hän oli ensin marras-joulukuussa sivussa lähes kuukauden täsmentämättömän loukkaantumisen vuoksi. Kolmannessa ottelussaan paluun jälkeen Hedman kärsi leikkaushoitoa vaatineen kyynärpäävamman, joka piti hänet sivussa lähes kaksi kuukautta.

Helmikuun olympialaisissa väliin jäi Ruotsin puolivälieräottelu Yhdysvaltoja vastaan alkuämmittelyssä tulleen vamman vuoksi. NHL:n jatkuessa kisojen jälkeen Hedman oli kuitenkin taas pelikunnossa, kunnes vajaa viikko sitten hän joutui jättämään Vancouver Canucksia vastaan pelatun ottelun kesken sairauden vuoksi.

Tämän jälkeen Hedman on ollut sivussa myös joukkueensa kahdesta seuraavasta ottelusta.

Vuonna 2009 NHL:ssä debytoinut Hedman, 35, on edustanut Tampaa koko uransa. Hänet palkittiin NHL:n parhaana puolustajana kaudella 2017–2018 ja pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana kaudella 2019–2020.

Stanley cup -juhlia Tampassa vietettiin vuosina 2020 ja 2021.

Tällä hetkellä joukkue on divisioonassaan toisena ja itäisessä konferenssissa kolmantena. Buffalo Sabres on kaksi pistettä edellä, Carolina Hurricanes kolme.