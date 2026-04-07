NHL:ssä pelaava New Jersey Devils on antanut potkut seuran GM:nä toimineelle Tom Fitzgeraldille.

Seura tiedotti asiasta tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Tom ja minä kävimme tänään syvällisen keskustelun, jonka päätteeksi sovimme, että on aika jatkaa eri teille. Tämä on organisaatiollemme kriittinen off-season, ja teemme kaikkemme, jotta Devils olisi parhaassa mahdollisessa asemassa taistelemassa jälleen Stanley Cupista, seuran toimitusjohtaja David Blitzer toteaa tiedotteessa.

Fitzgerald toimi pestissään vuodesta 2020 lähtien.

Devils on jäämässä tällä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle. Joukkue on itäisessä konferenssissa 13:ntena seitsemän pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Devils pelaa runkosarjassa vielä viisi ottelua.