NHL:ssä pelaava New York Rangers on lähettänyt suomalaishyökkääjä Juuso Pärssisen AHL:ään.
Seura tiedotti asiasta lauantaina.
25-vuotiaalla Pärssisellä on ollut tällä kaudella vaikeuksia murtautua Rangersin kokoonpanoon. Taiturimainen hyökkääjä on päässyt NHL:ssä kaukaloon vain 20 ottelussa, joiden aikana Pärssinen on tehnyt tehot 2+1.
AHL:ssä Pärssinen on pelannut tällä kaudella 11 peliä tehoin 5+1.
NY Rangers on tällä hetkellä koko itäisen konferenssin viimeisenä. Joukkueen ero edellä olevaan Florida Panthersiin on kuusi pistettä.