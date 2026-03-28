Tshernobylin ydinvoimalan nelosreaktorin räjähdys vuonna 1986 muodosti reaktorirakennuksesta elämälle vihamielisen paikan korkean radioaktiivisen säteilyn seurauksena.

Kaikki elämä ei ole karttanut Tshernobylin korkean säteilyn alueita. Jotkut elämänmuodot ovat selvinneet, mukautuneet ja alkaneet ilmeisesti jopa kukoistaa ionisoivan säteilyn keskellä.

Saastuneen reaktorirakennuksen rakenteissa on havaittu runsaasti kummallista mustaa sienikasvustoa, joka suorastaan paistattelee säteilyssä.

Science Alert -tiedesivusto kertoo reaktorirakenteista havaitusta Cladosporium sphaerospermum -sienestä. Osa tutkijoista uskoo, että sienen musta melaniinipigmentti auttaa sientä valjastamaan ympäristönsä säteilyä samankaltaisella prosessilla kuin kasvit hyödyntävät fotosynteesiä sitoessaan auringon valoenergiaa.

Teoria: Radiosynteesi

Tälle ehdotetulle säteilymekanismille on annettu jopa nimi: radiosynteesi.

Radiosynteesi on kuitenkin pelkkä teoria. Kukaan ei ole kyennyt täysin osoittamaan, että miksi sienikasvusto menestyy ionisoivan säteilyn keskellä.

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että ionisoiva säteily ei vahingoita C. sphaerospermum -sientä, kuten se vaurioittaisi muita organismeja.

Ionisoiva säteily on armotonta, se voi repiä jopa DNA:ta hajalle.