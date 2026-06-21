Yhdysvaltain mukaan USA työskentelee parhaillaan kääntääkseen ”uuden sivun” Iranin-suhteidensa uudistamiseksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa.
Sosiaaliseen mediaan kirjoittanut Trump vaikuttaa viittaavavan äärijärjestö Hizbollahiin, jota Iran tukee.
Trump myös sanoi, että Yhdysvallat iskisi Iraniin kesän aiempia iskuja kovemmin.
– Iranin on välittömästi estettävä korkeapalkkaisia edustajiaan Libanonissa aiheuttamasta ongelmia, Trump kirjoitti Truth Social -palvelussaan.
–Jos he eivät tee niin, iskemme Iraniin jälleen erittäin kovaa, aivan kuten teimme viime viikolla, mutta vielä kovemmin!!!
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Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance puolestaan totesi tänään sunnuntaina, että presidentti Trump on pyytänyt kääntämään uuden sivun Yhdysvaltain ja Iranin suhteiden uudistamiseksi.
Hänen mukaansa Sveitsissä alkavat tekniset neuvottelut antavat molemmille osapuolille mahdollisuuden istua saman pöydän ääreen ja pyrkiä ratkaisemaan ongelmia.
Iran ja Yhdysvallat aloittivat tänään rauhanneuvottelut Sveitsissä.