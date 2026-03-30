Ensimmäisessä puolivälierässä nollille jäänyt KooKoo sai heti toisen ottelun alkajaisiksi kaivatun onnistumisen.
Joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa Pelicans ja Patrik Bartosak pitivät ennakkosuosikki KooKoon nollilla, mutta Lahdessa nolla pysyi valotaululla vain reilun minuutin.
Pelicansin konkaripakki Casimir Jürgens menetti kiekon maalin takana ja KooKoo iski terävästi.
Kiekko pelattiin salamannopeasti maalin eteen, mistä Joonas Oden lapioi sen Bartosakin selän taakse.
Katso maali pääkuvan videolta.