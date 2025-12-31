Whitlock Jr. nähtiin useissa Spike Leen elokuvissa.
Muun muassa The Wire -sarjasta tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Isiah Whitlock Jr. on kuollut. Asiasta kertoo hänen managerinsa.
Whitlock oli kuollessaan 71-vuotias.
Hän ihastutti yleisöä muun muassa korruptoituneena osavaltion senaattorina Clay Davisinä The Wire -rikossarjassa, jota esitettiin Suomessa nimellä Langalla.
Roolisuoritus jäi erityisesti mieleen näyttelijän tavaramerkiksi muodostuneesta värikkäästä tavasta venyttää englannin kielen sanaa shit (paska).
Whitlock nähtiin lisäksi muun muassa useissa Spike Leen ohjaamissa elokuvissa. Hänen viimeisimpiin esiintymisiinsä lukeutuivat sarjat The Residence ja Your Honor sekä elokuva Cocaine Bear.
The Wire -sarjan luoja David Simon julkaisi näyttelijän kuoleman jälkeen tästä kuvan Bluesky-viestipalvelussa sekä suitsutti hänen taitojaan ja luonnettaan erillisessä päivityksessä.
Spike Lee niin ikään huomioi "rakkaan veljensä" poismenon.