Eronneet Joe Jonas ja Sophie Turner solmivat väliaikaisen huoltajuussopimuksen

Muusikko Joe Jonas haki avioeroa Game of Thrones -tähti Sophie Turnerista syyskuussa 2023. Nyt ex-pari on tehnyt väliaikaisen huoltajuussopimuksen, jonka mukaan heidän kaksi tytärtään jakavat aikansa kahden maan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen, kesken. Asia selviää Jonasin ja Turnerin yhteisestä lausunnosta, jonka he lähettivät CNN:lle 10. lokakuuta.