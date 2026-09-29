HPK:n Garrett Pyke lensi suihkuun jo Jokerit-ottelun avauserässä.
HPK:n kanadalaispuolustaja Garrett Pyke polvitaklasi Jokerit-hyökkääjä Bruno Kalliota laidan lähellä jääkiekon SM-liigaottelun ensimmäisessä erässä.
Ikävän näköistä tilannetta lähdettiin tarkastelemaan videoilta.
– Aijaijaijai sentään. Erittäin pelottavasti tulee tuo Pyken taklaus, MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta parahti hidastuksia katsoessaan.
Pyke passitettiin 5+20 minuutin tuomiolla ulos polvitaklauksesta.
Voit katsoa tilanteen ylälaidan videolta.
SM-liiga tiedotti ottelun jälkeen, että tilanne menee kurinpitodelegaation käsittelyyn.
Juttua päivitetty kello 22.05 tiedolla SM-liigan tiedotteesta.