Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajat ovat tehneet kantansa Valko-Venäjä-ottelussa selväksi.
Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi Helsingin Olympiastadionilla kohutun ottelun Valko-Venäjää vastaan. Suomen kannattajat buuasivat kuuluvasti matsin alla esitetyn Valko-Venäjän kansallislaulun ajan ja tarjosivat vihellyskonsertin.
Fanit olivat levittäneet myös tifon, jossa Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on piirretty torakkamaiseksi hahmoksi. Hahmon ylle kyntensä on levittänyt huuhkaja. Ylhäällä lukee slogan "sun päiväs koittaa".
Kansojen liigan C-liigan kohtaaminen oli ensimmäinen ottelu, jonka Valko-Venäjä pelasi Suomessa sinä aikana, kun Venäjä on käynyt Ukrainassa hyökkäyssotaa. Valko-Venäjän hallinto tukee Venäjää.
0–0
Ottelu päättyi 0–0-tasapeliin. Suomella on nyt Kansojen liigassa kahden ottelun jälkeen neljä pistettä. Huuhkajat murskasi avauksessaan San Marinon vieraissa 7–0.
Valko-Venäjä otti nyt ensimmäisen pisteensä. Se hävisi avauspelinsä Albanialle.
San Marino ja Albania iskevät yhteen myöhemmin tänä iltana.
Suomi isännöi seuraavassa ottelussaan lauantaina Albaniaa.
Juttua päivitetty kello 21.00 ottelun päättymisen jälkeen.