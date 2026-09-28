Näyttelijä Seela Sellan läsnäolo täytti huoneen valolla ja naurulla, muisteli hänen pitkäaikainen ystävänsä Esko Salminen Asian ytimessä -ohjelman erikoislähetyksessä.

Maanantaina 89-vuotiaana kuollutta näyttelijä Seela Sellaa muistettiin MTV:n Asian ytimessä -ohjelman erikoislähetyksessä.

Ohjelmassa Sellaa kuvailtiin näyttelijäksi, jolla oli vahva läsnäolo ja joka täytti huoneen valollaan. Näyttelijäntyö oli hänelle suuri unelma, jota hän sai tehdä elämänsä loppuun asti.

Näyttelijä Esko Salminen, 85, muisteli Sellaa yhtenä suomalaisen teatterin suurista persoonallisuuksista. Salmisen ja Sellan ystävyys kesti lähes 70 vuotta.

– Hän oli valtava roolimalli nuoremmille näyttelijättärille, ja se huone, mihin hän astui, täyttyi heti valolla ja naurulla.

Muusikko-kirjailija Jarkko Martikainen muisteli Sellaa ihmisenä, jonka lapsenomainen uteliaisuus elämää kohtaan säilyi läpi vuosien. Martikainen julkaisi Sellan kanssa kirjan viime viikolla.

Sellalla todettiin tämän vuoden keväällä alanielun syöpä. Kesäkuussa päättyneiden sädehoitojen jälkeen hän kärsi vaikeista hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista.

Martikaisen mukaan Sella suhtautui uteliaasti myös omaan sairauteensa ja tarkasteli sitä kiinnostuneena.

– Mitähän tapahtuu seuraavaksi? Sekin on harvinaista, että pystyy ajattelemaan tällaiset kuluttavat ja raastavat asiat osana elämää ja suhtautumaan niihinkin uteliaasti, Martikainen toteaa.

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