Näyttelijä Aimo Räsänen muistaa hänen ja Seela Sellan viimeisen yhteisen päivän. Se oli sama päivä, kun Seela Sella astui viimeisen kerran teatterilavalle.

Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen tapasi Sellan viimeisen kerran kesällä. Se oli myös sama päivä, kun Seela Sellan nousi viimeisen kerran teatterilavalle.

Räsäsen ATR-tuotanto-yritys tuotti suosittua Rakkauskirjeitä-näytelmää, jota Seela Sella ehti vielä kesällä tähdittää yhdessä näyttelijä Esko Roineen kanssa.

Elokuussa 2026 Sella joutui jälleen sairaalahoitoon ja teatteriesitykset jäivät hänen osaltaan. Hän kertoi tuolloin MTV Uutisille vointinsa huonontuneen äkillisesti. Pian selvisi, että hänen keväällä löydetty alanielun syöpänsä oli uusiutunut.

Viimeinen kohtaaminen Sellan kanssa on jäänyt Räsäselle hyvin mieleen.

– Viimeisen kerran tavattiin teatterikesässä. Olin koko päivän silloin Seelan kanssa. Kävimme esityksen jälkeen yhdessä syömässä ja sitten vielä illan päätteeksi vein hänet takaisin hänen mökilleen. Siinä vielä vähän järven rannalla fiilisteltiin ja istuttiin yhdessä terassilla. Se oli hyvin mieleenpainuva päivä. Sitä en unohda, Räsänen kertoo MTV Uutisille.