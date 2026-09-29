Jokerien uusi päävalmentaja Juuso Hahl ei ostanut lehdistötilaisuuden vetäjän väitettä.

Apuvalmentajasta Jokerien päävalmentajaksi Tomek Valtosen potkujen yhteydessä sunnuntaina noussut Juuso Hahl luotsasi heti helsinkiläiset voittoon. Jokerit pesi HPK:n tiistaina kotonaan 3–0, ja Hahl oli mielissään.

– Ennakkoasetelmien perusteella oli tietenkin sellainen tilanne, että meidän piti voittaa. Kaikki, mitä nyt parin päivän aikana koettiin, purkautui positiivisena energiana tuohon peliin, luotsi tuumi.

Voitto oli jääkiekon SM-liigaan täksi kaudeksi palanneelle Jokereille vasta toinen, kun ottelu oli jo sesongin yhdeksäs.

Hän ruoti Jokerien päässeen heti peliin hyvin kiinni.

– Mistä olen myös mielissäni: Koettiin haasteita toisessa erässä pelaamisen kanssa, vaikka se ei taululla näkynytkään ja saatiin sitten juonenpäästä kiinni. Päästiin tulostaululle rakentamaan johtoa hyvän tekemisen kautta, mitä edelsi vähän heikompi vaihe.

Kahdesta ottelusta Valtosen aikana viime viikolla kokoonpanon ulkopuolelle joutunut Matthew Caito vei Jokerit toisessa erässä johtoon, ja kapteeni Markus Hännikäinen kihautti kahdesti viimeisen 20-minuuttisen aikana. Hahl oli myös erittäin tyytyväinen johtoaseman pelaamiseen.

– Joukkue oli siinä kypsä ja kurinalainen, ja uskalsi hyökätä.

Ja pätkäsopimuksia saanut konkarivahti Tomi Karhunen piti maalin puhtaana ottelun 20 torjunnallaan. Nollapeli oli hänelle kauden toinen viidestä pelatusta ottelusta.

Siemen

Lehdistötilaisuuden vetäjä esitti kovan väitteen.

– Aika lyhyt valmistautumisaika päävalmentajaksi tulemisesta ensimmäiseen peliin. Voiko sanoa näin, että peli oli muuttunut uskomattoman paljon ja esimerkiksi hyökkäyspäässä pidettiin kiekkoa reilusti enemmän kuin aikaisemmin? Mitä asioita ehdit käydä joukkueen kanssa läpi?

Hahl korjaili isointa laukkaa.

– Muutama rakenteellinen asia muutettiin, mutta en näe, että se tulee just siitä, että tässä on kaksi päivää tehty jotain uskomatonta.

Hän antoi arvoa Valtosen ajan työlle.

– Kaikki lähtee siitä, että tässä on kuitenkin monta viikkoa tuolla luolassa harjoiteltu ja tänne on luotu erittäin hyvä toimintakulttuuri jo ennen tätä kautta. Se on myös siemen siihen, että hyviä asioita voi tapahtua.

Valtonen luotsasi edellissesongilla Jokerit Mestiksen mestariksi.

"Jos jollakin lähtevät luistimet lepattamaan"

Hahlilta udeltiin, muuttuuko pelisysteemi.

– Tietenkään koko systeemiä ei muuteta, eikä näin lyhyessä ajassa kovin moneen vaikuteta, mutta on selvää, että haluamme tiettyjä muutoksia, tiettyjä asioita korjata. Kun itse on puikoissa, pitää tehdä niitä asioita, joita itse on kokenut hyväksi ja jotka tulevat omasta selkäytimestä.

– Jos sitä summaisi, kyllä me haluamme pelin päälle päästä. Se on meidän iso agendamme, että olisimme se, joka pystyisi valtaosan pelistä hallitsemaan.

Jokerit pelaa seuraavaksi viikonloppuna sekä Tapparaa että SaiPaa vastaan vieraissa. Hahl totesi näiden otteluiden tuovan jo sellaisen ajatuksen, joka palauttaa maan pinnalle, "jos jollakin lähtevät luistimet lepattamaan".

Hän myös korosteli, että prosessi on pitkä.

– Kun me menemme johdonmukaisesti eteenpäin, varmasti saamme ansiomme mukaan.