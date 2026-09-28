Näyttelijät Esko Salminen ja Seela Sella ehtivät tuntea toisensa lähes 70 vuoden ajan. Salmisen mukaan Sella sai näyttämön sähköistymään pelkällä läsnäolollaan.
Näyttelijä Esko Salminen muistelee MTV:lle maanantaina kuollutta näyttelijä Seela Sellaa yhtenä suomalaisen teatterin suurista persoonallisuuksista.
– Seela oli valtavan upea näyttelijä. Hän oli valtava roolimalli nuoremmille näyttelijättärille, ja se huone, mihin hän astui, täyttyi heti valolla ja naurulla, Salminen kertoo puhelimitse.
Maanantaina 89-vuotiaana kuollut näyttelijä Seela Sella oli Salmisen pitkäaikainen ystävä. He tutustuivat toisiinsa jo 1950-luvulla Suomen Teatterikoulussa.
– Meidän ystävyytemme alkutahdit lyötiin vuonna 1958 Suomen Teatterikoulun oppilaskunnan huoneessa. Istuimme Seelan kanssa kaksistaan, ja hän valitti minulle poikaystävän murheitaan. Minä 18-vuotiaan maailmanmiehen kokemuksella lohdutin häntä, Salminen muistelee.
Samana iltana kaksikko esiintyi Kansallisteatterin joulunäytelmässä Kolme iloista rosvoa. Sellalla oli leijonan rooli ja Salminen esitti kamelin takapäätä.
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Seela Sellan ja Esko Salmisen ystävyys kesti vuosikymmeniä.
Salminen kuvailee Sellaa luotettavaksi työtoveriksi, joka antoi näyttämöllä aina enemmän kuin häneltä odotettiin.
– Se minkä lähetit, tuli takaisin ainakin kaksinkertaisena. Hänellä oli upea taito kuunnella, ja se on hyvin tärkeä taito näyttelijälle, sanoo Salminen.
– Se hetki, kun hän astui näyttämölle, niin tilanne sähköistyi.