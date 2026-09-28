Näyttelijät Esko Salminen ja Seela Sella ehtivät tuntea toisensa lähes 70 vuoden ajan. Salmisen mukaan Sella sai näyttämön sähköistymään pelkällä läsnäolollaan.

Näyttelijä Esko Salminen muistelee MTV:lle maanantaina kuollutta näyttelijä Seela Sellaa yhtenä suomalaisen teatterin suurista persoonallisuuksista.

– Seela oli valtavan upea näyttelijä. Hän oli valtava roolimalli nuoremmille näyttelijättärille, ja se huone, mihin hän astui, täyttyi heti valolla ja naurulla, Salminen kertoo puhelimitse.

Maanantaina 89-vuotiaana kuollut näyttelijä Seela Sella oli Salmisen pitkäaikainen ystävä. He tutustuivat toisiinsa jo 1950-luvulla Suomen Teatterikoulussa.

– Meidän ystävyytemme alkutahdit lyötiin vuonna 1958 Suomen Teatterikoulun oppilaskunnan huoneessa. Istuimme Seelan kanssa kaksistaan, ja hän valitti minulle poikaystävän murheitaan. Minä 18-vuotiaan maailmanmiehen kokemuksella lohdutin häntä, Salminen muistelee.

Samana iltana kaksikko esiintyi Kansallisteatterin joulunäytelmässä Kolme iloista rosvoa. Sellalla oli leijonan rooli ja Salminen esitti kamelin takapäätä.

Seela Sellan ja Esko Salmisen ystävyys kesti vuosikymmeniä.

Salminen kuvailee Sellaa luotettavaksi työtoveriksi, joka antoi näyttämöllä aina enemmän kuin häneltä odotettiin.

– Se minkä lähetit, tuli takaisin ainakin kaksinkertaisena. Hänellä oli upea taito kuunnella, ja se on hyvin tärkeä taito näyttelijälle, sanoo Salminen.

– Se hetki, kun hän astui näyttämölle, niin tilanne sähköistyi.

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