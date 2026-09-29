Presidentti Donald Trump luonnehtii tapaamistaan tekoäly- ja it-johtajien kanssa tuottavaksi ja ystävälliseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tavannut teknologiajättien johtajia Valkoisessa talossa tänään tiistaina illalla Suomen aikaa.

Kokouksen aiheena oli tekoäly, kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja useat yhdysvaltalaismediat ennakkoon.

Trump ja teknologiajättien johtajat lounastivat Valkoisessa talossa.AFP / Lehtikuva

Mediatietojen mukaan lounastapaamiseen osallistuivat Tesla- ja SpaceX-johtaja Elon Musk, Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang, Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, Amazonin perustaja Jeff Bezos, Googlen emoyhtiö Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai, Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sekä Anthropicin ja OpenAI:n johtoa.

Trump isännöi tilaisuutta yhdessä edustajainhuoneen puhemiehen Mike Johnsonin kanssa. Paikalla ovat myös muun muassa varapresidentti J. D. Vance, kauppaministeri Howard Lutnick ja valtiovarainministeri Scott Bessent.

Trump kommentoi tapaamista medialle kokouksen jälkeen "erittäin hyväksi, poikkeuksellisen ystävälliseksi ja tuottavaksi".

Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on suuri etumatka tekoälyssä, ja se haluaa säilyttää sen. Hänen mukaansa huoneessa vallitsi laaja yhteisymmärrys asiasta.

Hän sanoi myös, että alan itsesääntely on tekoälyssä erittäin tärkeää.

– Tämä ryhmä haluaa tehdä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa "jotta ihmiset olisivat tyytyväisiä", hän sanoi Reutersin mukaan.

Trump ei huolissaan

Aikaisemmin tiistaina Trump esitteli myös uuden America.gov-verkkopalvelun.

Sivusto hyödyntää tekoälyä ja toimii hallinnon mukaan keskitettynä palveluna, jonka kautta kansalaiset voivat hakea tietoa eri viranomaispalveluista.

Viime aikoina huoli nopeasti kehittyvästä tekoälystä on kasvanut entisestään. Esimerkiksi tekoäly-yhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei kehottaa nyt tekoäly-yhtiöitä hidastamaan tekoälymalliensa kyvykkyyksien kehittämistä.

Myös OpenAI-tekoäly-yhtiön johtaja Sam Altman kertoo olevansa samaa mieltä Amodein kanssa.

Trump itse on kuitenkin kutsunut synkimpiä varoituksia liioitelluiksi ja katsonut, että liiallinen sääntely voisi vaarantaa Yhdysvaltojen kilpailukyvyn.

Juttua ja otsikkoa päivitetty 29.9.2026 kello 21.46.