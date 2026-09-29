Jokerit ja Ilves voittivat tiistain SM-liigakierroksella.

Jokerit voitti ensimmäisen ottelunsa uuden päävalmentajansa Juuso Hahlin alaisuudessa. Helsinkiläiset päihittivät HPK:n 3–0. Matthew Caito maalasi avausosuman toisessa erässä ja kapteeni Markus Hännikäinen kihautti seuraavat kaksi kaappia päätösperiodin aikana.

Pätkäsopimuksia saanut kokenut Tomi Karhunen piti Jokerien maalin puhtaana 20 torjunnalla. Nollapeli on miehelle kauden toinen, kun hän on pelannut viisi ottelua.

Yhdysvaltalaispuolustaja Caito oli poissa vielä Jokerien edellisestä koitoksesta lauantaina Kiekko-Espoon vieraana, kun helsinkiläisjoukkuetta päävalmentanut Tomek Valtonen oli pudottanut hänet kokoonpanosta. Valtonen oli tehnyt Caitolle saman aiemmin samalla viikolla Pelicansia vastaan. Nyt Caito nautiskeli kauden ensimmäisen maalinsa.

Voit katsoa osuman ylälaidan videolta.

Valtonen sai potkut sunnuntaina, ja Jokerien apuluotsina tällä kaudella toiminut Hahl nousi päävalmentajaksi.

Tämän illan voitto on Jokereille vasta kauden toinen, kun se on pelannut jääkiekon SM-liigan paluusesongillaan yhdeksän ottelua. Jokereilla on nyt seitsemän pistettä, ottelun vähemmän pelanneella HPK:lla yksi pinna enemmän.

Jukurien pitkä voittoputki poikki

Jukurit johti sarjaa ennen tätä iltaa: sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla operoivalla joukkueella oli vyöllään seitsemän voittoa peräjälkeen. Nyt Ilves päätti kuitenkin mikkeliläisten putken 3–2-lukemin, otti kuudennen perättäisvoittonsa ja nousi sarjakärkeen.

Ilves nousi päätöserässä maalin tappioasemasta Austin Strandin ja kultakypärä Luke Henmanin osumilla edelle.