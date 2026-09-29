Kun teatterinjohtaja vaihtuu, pyörivät edellisen pomon ohjelmistovalinnat vielä hyvän aikaa kansalle. Ilmalan päänäyttämöllä olisi kuitenkin nyt hoppu, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa paikan päältä.
Jokerit–HPK 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Jokereiden alkukauden sotkua on oikeastaan epäreilua kutsua esimerkiksi farssiksi – siis epäreilua kyseistä teatterin klassista tyylilajia kohtaan. Farssissa kun kaiken ytimessä on loppuunsa hiottu timanttinen rytmi – sitä ei Jokereista ole löytynyt.
Sotku lienee parempi sana. Maalilla huhkii pätkätyömies, supertähdet käväisivät jo katsomossa ja nyt se vilttipäätöksen tehnyt päävalmentajakin erotettiin.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti Tomek Valtosen paikkaajan Juuso Hahlin tärkeimmäksi remonttikohteeksi joukkueen avauspelaamisen, siis hyökkäyksiin lähdöt, koko rakenteellisen pelaamisen kivijalan.
Yhden yön läpimurtoa ei sillä osastolla HPK-ottelussa nähty, parannusta kuitenkin.
Siniviivan ylitykset onnistuivat parhaiten, kun joku viisikosta päätti rikkoa hyökkäysalueen jalallaan itse. Pitkät, tai edes keskipituiset syöttöketjut ovat myrkkyä Jokerit-kollektiiville.
Pakiston ja hyökkääjien välillä vallitsee kuin rytmikulttuurin kuilu. Se ei sinänsä ole ihme, sillä niin kiireessä narripaitojen alakerrassa on alkukauden aikana useampi yksilö joutunut operoimaan.
Kärkipakiksi hankittua Matthew Caitoa on parjattu reippaasti alkusesongin aikana. Hyökkäyspäässä Caito on välähdyksittäin parhaimmillaan. Kauden avausmaali teki hyvää, yhdeksi näytäntökauden päätähdistä hankittu jenkkipakki tarjoili tuuletuksena pienen klassikkosoolon: apina selästä.
Johtava kiekollinen puolustaja on synonyymi rauhalle ja varmuudelle. Sitä Caiton tekemisestä puuttuu omassa päässä rutkasti. Epävarman olemuksen toivoo aukeavan myös alakerrassa.