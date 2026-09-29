Pakiston ja hyökkääjien välillä vallitsee kuin rytmikulttuurin kuilu. Se ei sinänsä ole ihme, sillä niin kiireessä narripaitojen alakerrassa on alkukauden aikana useampi yksilö joutunut operoimaan.

Sotku lienee parempi sana. Maalilla huhkii pätkätyömies, supertähdet käväisivät jo katsomossa ja nyt se vilttipäätöksen tehnyt päävalmentajakin erotettiin.

Kun teatterinjohtaja vaihtuu, pyörivät edellisen pomon ohjelmistovalinnat vielä hyvän aikaa kansalle. Ilmalan päänäyttämöllä olisi kuitenkin nyt hoppu, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa paikan päältä.

Koulukiusaaminen ei ole juurikaan muuttunut vuosikymmenissä – nyt katseet kääntyvät vanhempiin

Markus Hännikäisen kauden kaksi ensimmäistä maalia kolmannessa erässä olivat illan urheiluromanttisin silmänräpäys. Hännikäisen pikaniiteistä voi repiä loputtomasti symboliikkaa: Kapteeni nousi kriisikäänteiden jälkeen eturiviin ja liekitti kotiyleisön iltamien kovimpiin kannustusryöppyihin.

Hahlin täytyy Valtosen valmennustiimin edustajana pohjata omaa tekemistään paljon siihen, mitä on jo olemassa. Tässä kajastavat valonsäteet: sitoutuneisuus, selkäydin ja tunne. Näitä kaikkia nykypelaajat ja Hahl pystyvät parantamaan, ainakin rajallisesti.