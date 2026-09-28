Seela Sella kertoi kirjassaan, että oli jo suunnitellut hautajaisensa.

Näyttelijä Seela Sella menehtyi 89-vuotiaana 28. syyskuuta. Sella kertoi hänen ja Jarkko Martikaisen viime viikolla ilmestyneessä uutuuskirjassa Keskusteluja hyvästä elämästä (Into), että hän oli suunnitellut jo omat hautajaisensa. Kirjan keskustelut käytiin Seela Sellan kotona alkuvuoden ja kevään 2026 kuluessa.

Mä haluan, että muistotilaisuus on hauska. Mä olen lasten kanssa käynyt läpi, mitä mä haluan mun hautajaisiin, ketä kutsutaan ja mihin ja mitä. Mutta me ei olla kaikki samaa mieltä. Katsotaan nyt, kenen mielipide tässä vaikuttaa eniten, Sella kertoo kirjassa.

Legendaarinen näyttelijä halusi, että kaikki halukkaat pääsevät hänen "viimeiseen ensi-iltaansa".

Sen mä olen sanonut, että Hesariin täytyy panna ilmoitus mun hautajaisista, ja siihen tulee, että haudalle on kaikki tervetulleita. Se on Seelan viimeinen ensi-ilta, ja hän on takuulla pääroolissa. Jokainen saa tulla, tervetuloa. Mutta sitten muistotilaisuuteen saa kakarat itse valita, että kuinka paljon haluavat ihmisiä.