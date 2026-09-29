Timo Vornasen kansanedustajuuden käsittely liittyy ampumaselkkaukseen Helsingissä Bar Ihkun edustalla huhtikuussa 2024.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tänään sitä, sallitaanko Timo Vornasen (tv.) jatkaa kansanedustajana.

Vornanen sanoi pitävänsä hyvänä, että asia on tullut eduskunnan käsiteltäväksi.

– Tämä antaa minulle lähiviikkojen aikana mahdollisuuden informoida kansanedustajia tapahtumien kulusta, esitutkinnasta ja oikeusprosessista sekä toimittaa heille asian liittyvää viranomaisia todisteaineistoa sekä sitä kokoavia tietopaketteja, sanoi Vornanen.

Vornanen sanoo toimittavansa aineistoa myös median edustajille sekä jakavansa sitä julkisesti sometileillään.

– Pidän tätä menettelytapaa perusteltuna, sillä edustajat ovat seuranneet ja myötäeläneet asiaa sivusta jo yli kahden vuoden ajan, sanoi Vornanen.

Vornanen sanoo olevansa valmis toimittamaan perustuslakivaliokunnalle kaiken tarpeellisen aineiston, tulemaan kuultavaksi ja vastaamaan avoimesti valiokunnan kysymyksiin.

Vain muutama puheenvuoro

Eduskuntakeskustelussa pidettiin vain kolme puheenvuoroa.

Vornasen lisäksi äänessä puheenvuoron pitivät vain perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Juha Mäenpää. Perussuomalaisten Eerola ja Mäenpää ihmettelivät, missä Vornasen erottamista ehdottaneet kansanedustajat olivat.

Eduskunnalle jätetyn ehdotuksen asian tutkimisesta olivat allekirjoittaneet RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgrén sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta.

Ehdotus liittyy ampumaselkkaukseen Helsingissä Bar Ihkun edustalla huhtikuussa 2024, kun Vornanen oli vielä perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen.

Timo Vornanen on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta yhteensä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistuksen.

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Ehditäänkö käsitellä?

Perustuslain 28 §:n mukaan eduskunta voi tutkia edustajantoimen jatkumisen, jos tuomittu ei nauti toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Asia lähetetään seuraavaksi perustuslakivaliokuntaan. Valtiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoi viime viikon keskiviikkona, että perustuslakivaliokunta ei ruuhkan vuoksi välttämättä ehdi käsitellä tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä.

Jos Vornanen pysyy kansanedustajana suunnilleen ensi vuoden helmikuuhun asti, hänellä on mahdollisuus päästä kansanedustajien niin sanottuun sopeutumiseläkeputkeen aina heinäkuun lopulle 2034 asti, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Lähtökohtaisesti ensimmäisen kauden kansanedustaja on oikeutettu vain yhden vuoden sopeutumisrahaan.

Erittäin harvinaista

Vornasen erottaminen kansanedustajan tehtävästä vaatii lopulta täysistunnossa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Erottaminen on erittäin harvinaista. Viimeisin rikostuomion vuoksi erotettu kansanedustaja on keskustan Kauko Juhantalo, joka sai ehdollisen vankeustuomion 1993 lahjuksen vaatimisesta niin sanotussa "koplauksessa".