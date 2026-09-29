Portugalin MM-ralli putoaa yllättäen ensi vuoden ohjelmasta.
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Sardinian MM-ralli 1.–4.10.
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Portugalin ralli oli määrä järjestää MM-sarjassa myös ensi vuonna, 13.–16. toukokuuta. Järjestäjät kuitenkin tiedottavat, että osakilpailu jää pois ensi kauden kalenterista.
Asiaan vaikuttivat MM-sarjan promoottorin tekemät muutokset suunnittelun loppuvaiheessa.
– Muutoksilla pyritään tekemään kalenterista maantieteellisesti mahdollisimman monipuolinen ja mannertenvälinen, tiedotteessa kirjoitetaan.
Portugali voi palata MM-ralliohjelmaan vuonna 2028. Tästä on käyty MM-sarjan promoottorin kanssa alustavia keskusteluja.
Portugalin MM-ralli on ajettu 2009–26 koronapandemiavuotta 2020 lukuun ottamatta joka vuosi.
MM-sarjan tämä kausi päättyy viikonloppuna Italian Sardiniassa. Alun perin päätöskilpailuna kalenterissa ollut Saudi-Arabian MM-ralli pudotettiin pois ohjelmasta.