Thank God, sä tulit! -ohjelma saa alkunsa vuonna 2026.

Kari Ketonen ja Jenni Poikelus luotsaavat yhdessä MTV:n uutta ohjelmaa Thank God, sä tulit! -ohjelmaa, joka alkaa tammikuussa 2026.

Poikelus toimii ohjelman juontajana ja Ketonen tuomaroi siinä nähtäviä improvisaatiotehtäviä.

Ohjelmassa vierailevat tähtiesiintyjät heitetään keskelle tilanteita, joiden kulusta heillä ei ole etukäteen aavistustakaan. Tulevasta kohtauksesta he saavat vihjeen ainoastaan rooliasunsa kautta – asun, joka puetaan heidän ylleen vain hetkeä ennen sketsin alkua.

Videolla Kari Ketonen ja Jenni Poikelus kertovat, mitä nauhoituksista jäi mieleen ja ketkä niiden aikana yllättivät.

