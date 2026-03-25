Näyttelijä Alan Ritchsonin ja hänen naapurinsa sanaharkka äityi fyysisesti.

Reacher-sarjasta tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Alan Ritchson kävi naapurinsa kimppuun samalla, kun hänen lapsensa katsoivat vierestä. Asiasta uutisoivat muun muassa TMZ ja Page Six.

TMZ:n haltuunsa saamalla videolla näkyy, että Ritchson lyö ainakin neljä kertaa miestä, joka on maassa nelinkontin. Vieressä tilannetta todistaa kaksi lasta, jotka istuvat moottoripyörien kyydissä.

Välikohtauksen toinen osapuoli, Ritchsonin naapuri Ronnie Taylor kertoo TMZ:lle, että näyttelijä ja tämän lapset olivat ajaneet moottoripyörillä naapuruston kaduilla. Taylorin mukaan ajelua jatkui jo toista päivää, ja hän väittää Ritchsonin kaahanneen moottoripyörällä kovaa.

– Sunnuntaina, kun puhdistin pyörääni taloni edustalla, hän ajoi ohi kerran, kahdesti, ja toisella kerralla astuin hänen eteensä ja sanoin "Sinun on lopetettava. Joku vielä loukkaantuu", Taylor kertoo.

– Sitten tilanne kärjistyi melko nopeasti. Työnsin häntä, koska hän tuli minua kohti pyörällään, hän väittää.

Taylor väittää Ritchsonin lyöneen häntä takaraivoon, jolloin hän heittäytyi polvilleen ja yritti suojata itseään.