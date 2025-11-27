Saksalaisnäyttelijä Udo Kier on kuollut.
Saksalaisnäyttelijä Udo Kier menehtyi sunnuntaina Palm Springissa Kaliforniassa, kertoo Variety. Kuolinuutisen vahvisti näyttelijän kumppani Delbert McBride.
81-vuotiaana kuollut Kier esiintyi uransa aikana yli 200 elokuvassa.
Hän näytteli vuonna 1973 julkaistussa Paul Morrisseyn Frankenstein, teurastaja (Flesh for Frankenstein) -elokuvassa sekä vuotta myöhemmin Blood for Dracula -elokuvassa.
Lopullisen läpimurron hän teki vuonna 1991 ilmestyneessä Matkalla Idahoon -draamassa. Kier nähtiin myös suomalaisessa Iron Sky -leffassa.
Kier työskenteli uransa aikana niin Andy Warholin, Lars von Trierin kuin Madonnankin kanssa.
