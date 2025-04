Nanna Karalahti avoimena lapsistaan eron jälkeen: "Hekin ovat kokeneet kovia"

Hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahden ja ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden avioero astui voimaan kesäkuussa 2024. Alkuvuodesta Nanna muutti ex-parin yhteisten lapsien kanssa Keravalta Espooseen.

Nanna ja Jere Karalahden avioero astui voimaan kesäkuussa 2024. Nanna muutti alkuvuodesta ex-parin kolmen lapsen kanssa Keravalta Espooseen.

– Viihdyn siellä. Olen sellainen ihminen, että uskallan muuttaa asioita. Totta kai, kun tänään kävin vanhassa kodissani, niin kyllähän siellä alkaa vähän kyyneleet valua. Siellä on ihania muistoja. Mutta mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Muutos vaatii rohkeutta ja siinä on paljon hyvää, mutta myös tiettyä tuskaa. Sitä käydään läpi, mutta uskon, että täältä puhkeaa taas parempi kukka, Nanna kertoi MTV Uutisille Powday-podcast-alustan julkistustilaisuudessa 9. huhtikuuta.

Nanna pitää uudessa kodissaan erityisesti energiasta ja turvallisesta rakkaudesta, mikä hänellä ja lapsilla siellä on.

– Kuvio on nyt todella selkeä: miten homma toimii ja millaista arki on. Olemme Jeren kanssa tietysti väleissä. Meillä on kolme yhteistä lasta. Ajattelen, että meidän lasten pitää tietää, miten siistit vanhemmat heillä on. Vaikka mikä tilanne olisi, niin he tulevat tietämään, että heillä on todella siisti isä, Nanna sanoi.

Nannasta kuoriutuu kesällä kotimaanmatkailija, sillä hänen mielestään Suomi on niin hieno paikka. Tosin luvassa saattaa olla myös matka ulkomaille.

– Olen luvannut vähän tuhlata asunnosta saatuja myyntirahoja lapsiin. Lupasin heille Disneyland-reissun, mihin en itse ikinä lapsuudessani päässyt. Olisi ihanaa, kun hekin ovat kokeneet kovia tässä: muutto, ero ja kaikki. He ovat olleet hyvin rohkeita. He ovat nyt onnellisia, niin se luo minulle rauhaa ja hyvää fiilistä. Ei niinkään, että oma elämä selkeytyy, vaan että lapsilla on hyvä olla, Nanna tiivisti.

Tältä vuodelta Nanna toivoo erityisesti uusia kohtaamisia ja ihmisiä. Hän kertoo saaneensa äskettäin pari uutta miespuolista ystävää.

– Tykkään poikien kanssa hengaamisesta. Ehkä se on vähän jäänyt, kun on ollut niin pitkään aina parisuhteessa. Olen vähän sellainen poikatyttö, vaikka minulla onkin aina mekko ja korkokengät. Olen kuitenkin futari ja hengannut aina poikien kanssa, Nanna kertoi.

Nannan Vahvasti with Nanna Karalahti -podcast siirtyi Podwayn lanseeraamiseen myötä uudelle alustalle. Podwayn takana on hänen veljensä Henrik Koivisto ja tämän kumppani Sara Aarnio. Myös Nanna on yrityksessä osakkaana.

– Se on enemmän tällaista sisarusrakkautta. On kiva, että olemme molemmat lähteneet veljeni kanssa yrittämään ja pystymme tukemaan toisiamme, Nanna sanoi.