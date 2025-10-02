Entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti on tänään vangitttu epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta.

Helsingin käräjäoikeus käsitteli asiaa tänään aamupäivällä. Karalahti vangittiin todennäköisin syin epäiltynä, mikä on vahvempi peruste kuin syytä epäillä.

Epäillyn rikoksen tekoaika on tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien syyskuun 29. päivään, eli tämän viikon maanantaihin. Todennäköisesti Karalahti on otettu kiinni maanantaina, koska rikosepäily ulottuu tuohon päivään saakka.

MTV Uutiset tavoitti jutun tutkinnanjohtajan. Hän ei kommentoi sitä, mistä huumeesta tai huumeista on kyse.

– Yksi henkilö on vangittu tänään ja tutkimme törkeää huumausainerikosta. En voi ottaa kantaa jutun yksityiskohtiin. Asiakokonaisuudessa on kuitenkin enemmän kuin yksi epäilty, rikoskomisario Markku Juurikkamäki Helsingin poliisilaitokselta kertoo.

Törkeän huumausainerikoksen tuomio on vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Vangitsemisesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Karalahti pelasi urallaan 524 SM-liigaottelua ja NHL:ssä 149 peliä. Puolustaja edusti Leijonia MM-kisoissa 64 ottelun verran. Hän voitti Suomen mestaruuden HIFK:ssa kaudella 1997-1998 ja oli saavuttamassa MM-hopeaa keväällä 2014 ja MM-pronssia vuonna 2000. Karalahti ilmoitti peliuransa päättymisestä heinäkuussa 2016.