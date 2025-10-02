Entinen jääkiekkoilija Jere Karalahti vangittiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Vielä viime viikolla hän kertoi MTV:lle urheilun täyttämästä arjestaan.

Karalahti oli viime viikon maanantaina Huomenta Suomen vieraana yhdessä entisen huippunyrkkeilijän Amin Asikaisen kanssa.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt Karalahti nousi kehään lauantaina Helsingin jäähallissa F2F -promootion pääottelussa ja kertoi haastattelussa valmistautumisestaan nyrkkeilyotteluun.

– Itsellänikin oli välillä vähän haasteita ja joitain vaikeuksia elämässä, niin urheilu laittoi minut taas ruotuun. On ollut helppo elää niin kuin aina ennenkin on elänyt, Karalahti kertasi arkeaan ottelun alla.

Lopulta ottelun tuomariäänin entistä kehonrakentajaa Matias Niemeä vastaan hävinnyt Karalahti kertoi, että harjoittelumotivaatio ei löytynyt käden käänteessä.

– Sitä vaatii ehkä itseltään liian paljon. Nyt kuitenkin yli viisikymppinen ukkeli, niin sitä harjoittelua on pitänyt vähän järkeistää.

Ex-huippukiekkoilijan mukaan viimeistään tuntemattomien ihmisten kaduilla esittämät kommentit sytyttivät hänessä kipinän.

– Ihmisiltä on tullut se lopullinen motivaatio. Viimeiset pari kuukautta on menty jo sitten ihan ammattimaisesti.

10:41 Katso Karalahden haastattelu kokonaisuudessaan videolta.