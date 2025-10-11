Nanna Karalahti puhuu tuoreessa podcastissa rehellisesti suhtautumisestaan huumausaineisiin.

Hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti puhuu rehellisesti tunteistaan tuoreessa Highway-podcastin jaksossa. Karalahti juontaa podcastia yhdessä terapeutti Silva Hatakan kanssa.

Tuoreessa jaksossa kaksikko keskustelee muun muassa elämän arvoista, lasten kasvatuksesta sekä suhtautumisesta huumausaineisiin.

Karalahden ex-puoliso Jere Karalahti pidätettiin hiljattain epäiltynä huumausainerikoksesta.

Nanna Karalahti kertoo pyöritelleen paljon erilaisia ajatuksia ja skenaarioita päässään, kuten surua, pelkoa ja vihaa liittyen viime aikojen tapahtumiin. Hän toteaa huumausaineiden olevan hänelle todellinen punainen vaate.

– Toivoisin, että kaikki, jotka vähääkään käyttävät, niin miettisivät, Karalahti sanoo ääni murtuen.

– Mielestäni ei voi olla hyvä vanhempi, jos edes bilekäyttää missään mielessä, hän lisää ja pyyhkii kyyneleitä.

Samalla hän toteaa, että hänen lapsensa voivat aina olla ylpeitä siitä, että hän ei ole koskaan käyttänyt tai kokeillut mitään huumausaineita. Hänen mukaansa lapset kuitenkin saavat tietää kaikesta kaiken ennemmin tai myöhemmin.

Hatakka toteaa olevansa ylpeä Karalahdesta, miten hän on erostaan ja lastensa isästä puhunut.

– Nyt kun se on julkista tietoa ja eron syyt alkavat selvitä. Kyseessähän ei ollut rakkauden puute, Hatakka sanoo.

Hän kertoo tietävänsä, kuinka raastavia viime päivät ovat Karalahdelle olleet ja erityisesti juuri lasten takia.

– Tämä on se kohta, kun sinun lapsesi juoksevat pallon perässä harrastuksissa. Heidän selässään lukee nimi, joka on tällä hetkellä lehdissä.

– Kyse on kuitenkin meidän kolmesta lapsestamme ja nämä asiat vaikuttavat lapsiin, Karalahti suree.