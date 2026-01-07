Näyttelijät Leevi Rapeli, Akseli Sarvilinna ja Elmeri Ylä-Rautio aloittavat armeijan 5. tammikuuta. MTV Uutiset tapasi kolmikon Upinniemen varuskunnassa.
Salkkareissa näyttelevät Leevi Rapeli, Akseli Sarvilinna ja Elmeri Ylä-Rautio jäivät pois sarjasta ja aloittivat armeijan 5. tammikuuta muiden alokkaiden joukossa. MTV Uutiset vieraili Upinniemen varuskunnassa ja tapasi kolmikon siellä.
– On ollut aikamoinen meininki tässä viime päivinä. On ollut paljon tekemistä ja muistamista, mutta samaan aikaan on ollut hieno aloittaa, viestikomppaniaan sijoitettu Ylä-Rautio sanoi.
Meritiedustelukomppaniassa oleva Akseli Sarvilinna kertoi, että jännitys konkretisoitui kunnolla ensimmäisenä armeijapäivänä.
– Kun tänne tuli ja oli uudet tupakaverit ja uudet käytännöt, niin se kyllä vähän jännitti, mutta siitäkin on päästy jo yli.
Hänet pääsi yllättämään erityisesti se, kuinka kylmä armeijassa on jatkuvasti. Alokkaiden aloituspäivään osuikin kovat pakkaset, joille odotetaan jatkoa loppuviikosta.