Helsingissä järjestetään lauantaina Pride-kulkue, joka vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen.
Helsinki Pride -kulkue vaikuttaa liikenteeseen lauantaina etenkin kaupungin keskustassa.
Liikenne katkaistaan kulkueen ajaksi, kertoo poliisi.
Kulkue kokoontuu Senaatintorille kello 10 ja lähtee liikkeelle noin kello 12.
Kulkue kulkee Senaatintorilta Kaivopuistoon, ja sen arvioitu päättymisaika on kello 15.
Poliisin mukaan liikennevaikutukset ovat merkittävimmät Senaatintorilla, Mannerheimintiellä sekä Esplanadilta aina Kaivopuistoon.
Eteläsatamaan ja Katajanokan satamaan kannattaa ajaa Sörnäisten ja Pohjoisrannan kautta.
Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka järjestetään vuosittain Helsingissä.
Viime vuonna kulkueeseen osallistui poliisin arvion mukaan yli 100 000 henkilöä.