Poliisi pyytää tietoja Nokialla kadonneesta teinitytöstä.
Poliisi on julkaissut kuvan 15-vuotiaasta tytöstä, jota ei ole nähty keskiviikon aamupäivän jälkeen. Poliisin mukaan tyttö poistui tuolloin Nokianvirran koululta.
Tytöllä on viimeisimmän havainnon mukaan päällään harmaat collegehousut sekä tumma päällystakki, jossa on karvareunahuppu. Tytöllä on tummat, olkapäiden yli ulottuvat hiukset, joissa vähäistä keltaista värjäystä. Tyttö on 160-senttinen ja noin 50-kiloinen, ruumiinrakenteeltaan hoikka.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot kadonneesta hätäkeskukseen 112.