Näin virkistät juhlahulinan väsyttämää ihoa

Jos joulun ja uudenvuoden aikaan on tullut herkuteltua ja drinksuteltua tavallista enemmän, se voi näkyä kropassa. The Sun listasi keinoja, joilla juhlahulinan väsyttämää ihoa voi virkistää.

Syö pähkinöitä

Pähkinöissä on runsaasti sinkkiä, jolla on vaikutusta ihon kuntoon. Kannattaa suosia etenkin sellaisia, joissa on paljon E-vitamiinia, kuten mantelit. Pinjansiemenet ovat myös hyvä E-vitamiinin lähde.