Kosmetiikka-aineiden aiheuttamissa allergioissa selvää kasvua lapsilla: "Harva vanhempi ymmärtää"

Lasten kosketusallergiat ovat lisääntyneet Suomessa. Kasvu on erityisen selkeää kosmetiikka-aineiden aiheuttamissa allergioissa.

Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan lasten kosketusallergiat ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana.

Erityisen selkeästi kasvu on nähtävissä kosmetiikka-aineiden aiheuttamissa allergioissa, yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Tutkijoiden mukaan diabeteksen hoidossa käytettävät glukoosisensorit ovat puolestaan liima-aineiden aiheuttamien allergioiden lisääntymisen taustalla, mutta nuorilla mahdollisia syitä ovat myös ripsipidennykset tai keinokynnet, joiden laitossa liimoja myös käytetään.

Miten kosketusallergia ilmenee?

Kosketusallergia oireilee näkyvänä ja usein kutisevana ihottumana. Altistuskohdasta riippuen se voi ilmaantua mille tahansa ihoalueelle.

Sairaus voi olla pysyvä, ja sillä voi olla vaikutuksia jopa lapsen tulevaan ammatinvalintaan.

– Lasten yhä varhaisemmin aloittamaan ja selvästi lisääntyneeseen kosmetiikan käyttöön tulisi puuttua nopeasti, huomauttaa dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu Oulun yliopistosta tiedotteessa.

Lapset aloittavat meikkaamisen ja erilaisten ihonhoitotuotteiden käytön yhä nuorempina.Shutterstock

Yhä nuoremmat lapset käyttävät entistä voimakkaampia ihonhoitotuotteita pikkulapset käyttävät jo esimerkiksi kasvomaskeja ja huulikiiltoa, ja teinien kosmetiikan käyttö on paljon runsaampaa kuin esimerkiksi pari vuosikymmentä sitten.

– Harva vanhempi ymmärtää, että lapsi altistuu näin merkittävästi esimerkiksi kosmetiikan säilöntäaineille ja täten suuremmalle riskille saada kosketusallergia, joka voi aiheuttaa esimerkiksi hankalan kasvojen alueen ihottuman.

Oulun yliopiston tutkimuksen aineistona käytettiin Suomen hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) tietoja kaikista niistä lapsista, jotka ovat saaneet ihotautilääkärin asettaman kosketusallergiadiagnoosin erikoissairaanhoidossa vuosina 2001–2021.

Vastaavaa, koko Suomen lapsiväestöä koskevaa rekisteritutkimusta kosketusallergioista ei aiemmin ole tehty.

Lähde: Oulun yliopisto