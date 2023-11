Jos olet laiska hoitamaan ihoasi, tämä kauneustrendi sopii sinulle

Kauneuden ja ihonhoidon tuotevalikoima muistuttaa nykypäivänä jo ruokakaupan irtokarkkihyllyä. Kaikenlaisia tuotteita eri tarkoituksiin on tarjolla hyllyrivi- ja osastokaupalla. Toisille vaihtoehtojen paljous on tervetullutta, kun taas toisille vaihtoehtojen loputtomuus aiheuttaa vain harmaita hiuksia. Kun erilaisia tuotteita keksitään jatkuvasti lisää, saattaa moni kauneusintoilija käyttää jopa liian montaa erilaista rasvaa ja seerumia kerrallaan.

Pahimmillaan ihonhoidosta on tullut monikymmenvaiheinen urheilusuoritus, joka suoritetaan aamuin ja illoin. Peilikaappien kotikemistinä saattaa pahimmassa tapauksessa tehdä enemmän hallaa kuin helliä omaa hipiää.

Viime vuosien monimutkaiseen ihonhoitoon on vastavetona noussut yksinkertainen skinimalismi, jossa ihonhoito on karsittu vain kolmeen vaiheeseen.

Monivaiheisten ihonhoitorutiinien ongelmat

Jossain vaiheessa monivaiheiset ihonhoitorutiinit tulivat muotiin ja osaksi jokapäiväistä elämäämme. Ongelma on se, että pahimmillaan eri aineet iholla voivat aiheuttaa hallaa itse hipiälle, puhumattakaan eri voiteiden aiheuttamasta lovesta kukkarossa. Myös jatkuva voiteiden levittäminen, pyyhkiminen ja peseminen vievät tuhottomasti aikaa.

Ihon ylihoitaminen on nykypäivän tarjonnan runsauden varjopuoli. Uusia seerumeita, puhdistusaineita, voiteita, kuorintoja, kasvomaskeja ja eliksiirejä tuputetaan jatkuvana kuva- ja informaatiovirtana. Tällöin on todennäköistä, että monen tavantallaajan ihonhoitorutiinista on tullut monimutkainen ja monivaiheinen erilaisten rasvojen ja tehoaineiden kerrostama uuvuttava rutiini.