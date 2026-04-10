Mökkiläiset heräsivät pihalta kuuluneeseen rääkymiseen.
Ristiinassa keskiviikkoaamuna noin puoli seitsemän aikaan mökin asukkaat Niko Lindström ja Heidi Herranen olivat nukkumassa, kun heidät herätti kovaääninen kirkuna.
– Herättiin kamalaan kirkunaan.
– Se kuulosti siltä kuin kissaa olisi kidutettu, kertoo Herranen.
Mökkiläiset ryntäsivät katsomaan, mistä oikein oli kyse.
Terassilla heitä odotti yllättävä näky.
– Haukka oli siinä ja jotain sillä oli kynsissä. Hain puhelimen ja aloin ottamaan videota, Herranen kertoo.
Videolla kanahaukka näyttää voimansa ja luontaisen saalistuskykynsä aivan mökin terassilla.