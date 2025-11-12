Rappiotiktokia tekevistä suomalaisista tulokuninkaaksi nousi Pottukoira.
Tunnettujen "rappiotiktokia" tekevien suomalaisten vuoden 2024 tulot vaihtelivat.
Iippadaa eli Iida Kurvinen tienasi ansiotuloja yli 22 000 euroa. Mätkyjä tuli noin 2 700 euroa.
Henrik Kurvinen eli Hemppu, joka on Iippadaan entinen puoliso, tienasi ansiotuloja noin 7 200 euroa. Palautuksia Hemppu sai 45 euroa.
Jouko Kärkkäisen eli Pottukoiran ansiotulot nousivat 40 000 euroon. Mätkyjä napsahti yli 600 euroa.
Hiljattain Ateenassa kadonneen ja sittemmin löytyneen Pirkkiksen, eli Kari Liimatan ansiotulot olivat noin 6 400 euroa. Palautuksia hän sai yli 500 euroa.
Rappiotiktok tarkoittaa ilmiötä, jossa sisällöntuottaja esittelee esimerkiksi Tik Tokin liveissä päihteidenkäyttöään tai muutoin sekavia hetkiä elämässään.