Laulaja Frederik teki jälleen kovan tilin – mutta sai myös jättimätkyt Laulaja Frederikin viime vuoden tulot selvisivät. Julkaistu 30 minuuttia sitten Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Laulaja Frederik tienasi viime vuonna jälleen hyvin. Tuoreista verotiedoista selviää, että laulaja Frederik, oikealta nimeltään Ilkka Sysimetsä, tahkosi viime vuonna jälleen hyvät tulot. Laulajan ansiotulot olivat viime vuonna 110 559 euroa ja pääomatulot jopa 96 328 euroa. Mätkyjä hän sai 55 185. Vuonna 2023 laulaja sai ansiotuloja 51 922 euroa ja pääomatuloja jopa 107 227 euroa. Mammuttimaiset olivat samaisena vuonna myös laulajan mätkyt, joita hän joutui maksamaan 36 804 euroa. Frederik on tehnyt pitkän uran laulajana, tuottajana ja esiintyvänä taiteilijana. Lue myös: Frederik villitsi Huomenta Suomessa – juontajat hämmentyivät "Naiset ottavat minua kaulasta kiinni ja heittävät alushousuilla" 0:53





