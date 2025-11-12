Iida Vainio ja Archie Cruzin tulot eivät päätä huimaa.

Muusikko Archie Cruzille, oikealta nimeltään Arttu Kuosmaselle, ei viime vuonna kertynyt ansiotuloja. Pääomatuloja hän sai 3 euroa. Veronpalautusta hän sai 334 euroa.

Hänen kumppaninsa ja lapsensa äidin Iida Vainion ansiotulot olivat 20 511 euroa. Mätkyjä Vainiolle kertyi maksettavaksi 2 065 euroa.

Vuonna 2023 Archielle ei kertynyt ansiotuloja. Pääomatuloja hän sai 2,99 euroa.

Vainion ansiotulot olivat samaisena vuonna 10 948 euroa. Mätkyjä Vainiolle kertyi tuolloin maksettavaksi 547 euroa.

Pariskunta sai yhteisen lapsen joulukuussa 2024.