Stubbit vastaanottivat joulutervehdyksiä.
Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vastaanottivat perjantaina joukon joulutervehdyksiä Presidentinlinnassa.
Presidenttipari vastaanotti Metsäylioppilailta luomukuusen Raaseporista, ja Cantores Minores -kuoro esitti heille Arkihuolesi kaikki heitä -joululaulun. Joulunajan perinteisiä tuomisia presidenttiparille antoivat lisäksi muun muassa Suomen Kukkakauppiasliitto sekä Karjalan Liitto.
Tervehdykset vastaan otettuaan Stubb vastasi muutamiin toimittajien kysymyksiin. Toimittaja kysyi presidenttiparin joululahjatoiveista. Stubb kertoi toiveekseen valkoiset pyöräilykengät, Innes-Stubb taas Kindle-lukulaitteen.