Pettämisen todistanut kuva lähetettiin lopulta miehen puolisolle.

Hovioikeus ei keventänyt rangaistusta tapauksessa, jossa mies yllytti naisen seksiin pettäjän paljastamiseksi.

Nainen on aiemmin esiintynyt julkisuudessa, sillä hän on etsinyt rakkautta tosi-tv-ohjelmassa.

Tapaus sattui Tampereella kesällä 2023. Mies oli tietoinen erään toisen henkilön "sarjapetturuudesta" ja halusi paljastaa tämän toiminnan myös muille. Tuomiosta ei käy tarkemmin ilmi miehen motiivi, mutta tuomion perusteella hän halusi kovasti saattaa henkilön tekemiset tämän lähipiirin tietoon.

Mies päätyi lupaamaan tosi-tv-ohjelmassakin esiintyneelle naiselle 1 000 euroa siitä, että nainen makaisi "sarjapettäjän" kanssa ja paljastaisi kuvien avulla "sarjapettäjän" salatun puolen. Miehen sanoin hän halusi "käräyttää" tämän puolison pettämisestä.

– Esimerkiksi kun menette panemaan niin otathan siitä muutaman kuvan siten, että sinä et näy, mies ohjeisti naista.

Lähetti kuvan puolisolle

Nainen teki työtä käskettyä ja otti ennalta tuntemattomaan uhriinsa yhteyttä Instagramissa. Nainen onnistui sopimaan tämän kanssa seksin harrastamisesta.

Seksiä myös harrastettiin, kun uhri vieraili naisen luona. Samassa yhteydessä nainen otti uhristaan salaa kuvaa tämän maatessa sängyllä alastomana.

Tekoon yllyttänyt mies päätti viedä asian myös pidemmälle. Hän lupasi naiselle vielä 200 euroa, jos tämä veisi uhrin "polttamisen" loppuun ja toimittaisi tämän puolisolle kuvan, joka selvittäisi tälle uhrin tekemisiä. Nainen lähetti viikko tapaamisen jälkeen tekaistun someprofiilin turvin uhrin puolisolle kuvan uhrista alastomana, koska se oli "aika selkeä todiste" siitä, mitä oli tapahtunut.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 1970-luvulla syntyneen miehen yllytyksestä seksuaaliseen kajoamiseen, yllytyksestä salakatseluun ja yllytyksestä seksuaalisen kuvan luvattomaan levittämiseen. Rangaistus oli 10 kuukautta ehdollista vankeutta.

Lisäksi hänet määrättiin yhdessä rikoskumppaninsa kanssa maksamaan uhrille 4 000 euron kärsimyskorvaukset. Tuomio ei muuttunut hovioikeudessa elokuussa.