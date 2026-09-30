Eppu Normaali on saanut muistolaatan yhtyeen jäsenten entisen opinahjon seinään, kertoo Ylöjärven kaupunki tiedoteessaan.

Ylöjärven Kauraslammen koulun seinään on kiinnitetty Eppu Normaali -aiheinen muistolaatta.

– Tällä paikalla sijainneessa Ylöjärven lukion tupakkaruudussa EPPU NORMAALI yhtye sai nimensä elokuussa 1976, laatassa lukee.

Ylöjärven kaupunki

Koko Eppu Normaali -yhtye osallistui laatan julkistamistilaisuuteen Kauraslammen koululla eilen tiistaina.

– Laatta muistuttaa nykyisiä oppilaitamme siitä, että koskaan ei voi tietää, mikä idea, harrastus tai kaveriporukan projekti kasvaa jonakin päivänä paljon suuremmaksi kuin kukaan osasi kuvitella, rehtori Satu Lahtinen totesi tiedotteen mukaan.

– Tämä liikuttaa mieltä, enemmän kuin uskoisikaan, yhtyeen jäsenet tiivistivät tuntojaan hankkeesta, joka sai alkunsa vitsistä.

Kivilaatta on Kurun harmaata graniittia. Sen on valmistanut Ylöjärven kaupungin tilauksesta Kivityöliike E. Väisänen Kurusta.

Martti Syrjän valmistui

Laattajuhlallisuuksien lisäksi Kauraslammen koululla vietettiin "valmistujaisjuhlia".

Martti Syrjän lukio-opinnot jäivät aikanaan kesken, mutta juhlissa hän sai oman päästötodistuksen ja hänet julistettiin koulun kunniaylioppilaaksi.

Kauraslammen koulu tunnettiin aiemmin nimillä Moision koulu ja Ylöjärven yhteiskoulu.

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